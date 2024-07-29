Эдуард и Галина Кошевец рассказали о деревенском музее в деревне Исаково Судогодского района Новый...

Эдуард и Галина Кошевец рассказали о деревенском музее в деревне Исаково Судогодского районаНовый экскурсионный тур на карте Владимирской области - в Судогодском районе. И проходит он не только через узнаваемые усадьбы, но и через имение "Солярис" в деревне Исаково. Маршрут разработали наши земляки Эдуард и Галина Кошевец. О их новом необычном семейном проекте "путешествий с историей"- расскажет моя коллега Татьяна Воронцова.Ставни-современные, конечные пережиток из 90-х. Дорога близко. Лазили ребята . Пришлось загородиться. Ну а сами окна между тем старинные. Окна удивительной формы - арочной для Владимира непривычно. Не принято было такие делать. Это из нижегородской области, видимо, в Гороховце есть несколько домов.Арочный, сферичный или небесный свод поверх окон действительно непривычен для нашего края. Редки сегодня и двойные рамы - элемент уже ушедшей деревни .Эдуард Кошевец, фермер:- Раньше между рамами закладывали бумагу, тряпки, чтобы впитывалась влага, чтобы окна не замерзали. Интересно такие вещи поднимать из истории, из своей памяти.Для Эдуарда судогодские места - родные. Исаково - деревня предков. Сегодня трудно представить, что в прошлом Исаково было многолюдным: где сейчас лес -в старину сплошь стояли дома . Этот - на отшибе - удивительным образом уцелел, как будто ждал нового дня рождения.- Мы его так нашли к у потомков, владельцев, владельцы исконные. Мы не хотим реставрировать старину, потому что новодел в любом случае виден, мы хотим чтобы дом, проживший долгую жизнь, был куском нашей истории.Сколько лет дому, точно не известно. Века два, говорит Эдуард. Но супругов Кошевец "возраст" не испугал. Выкорчевывали, выскабливали, преображали. И меньше чем за год обветшалая заброшка в их творческих руках превратилась в настоящий музей с деревенским колоритом, открытый для всех желающих. Люди потянулись, чтобы своими глазами увидеть, как жили наши предки, окунуться в старину, вернуться к истокам. Узнать например, откуда на Руси пошло название пятистенок.Галина Кошевец, фермер:- Это та самая загадочная 5 стена, мы смотрим - 4 стены, а пятая присуща только большим домам, она в середине дома - вот так оформлялась. Автоматически большой дом, не все могли себе позволить дома пятистенки.Пока преображали территорию- выкопали вот такие корни. Теперь они напоминают о забытом ремесле- плетении из корня сосны. Корзины из нее отличались особой прочностью.- Вот когда мы расчищали участок, мы как раз корни сосны, длинные выкопали и повесила, чтобы проиллюстрировать, чтобы можно потрогать и сделать свои выводы- как это делалось.В очищенной избе чувствуется знакомый запах бабушкиного дома. И обстановка такая же. Экспонаты помогают собирать и жители Исакова.- Вот например Исаковские половики - в клеточку, а вот Селивановские в полосочку. Последние места жительница отдала - сказала это последние половики бабушки, которая их сделала. Не стесняемся оборудовать дом и новыми вещами, главное, чтобы было это со вкусом и чтобы дом это принимал. Вот, например, лавки от судогодского мастера Сергея Голунова.Комод тоже исаковский, восстановленный. Принадлежал бабушке Эдуарда. Наполнен винтажными тарелками и чашками, любимым хозяйским фарфором, сделанным на давно исчезнувших заводах. Галина расскажет историю про каждую тарелочку и пригласит за скатерть - самобранку. В доме - музее рады гостям.- Понять ценность вещи, оценить ее значение, нужно вдуматься в нее. Это скатерть моей бабушки, которая вязала себе в приданое.Книги начала 20 столетия- главная ценность в доме - не каждый мог себе их позволить. "Роман-газета" из 80-х и Призыв двухтысячных - тоже уже память. Старый дом сам "создаёт" антураж.- В потолке сохранился исконный крюк, куда подвешивали люльку, где стояла кровать мамы..Все спрашивают- да вот люлька висела над кроватью, чтобы она могла быстро покормить ребенка..покачать.А еще потрогать старинные детские пеленочки, с любовью вышитые цветной гладью, характерной для Владимирской губернии. Вещи дождались момента, когда к ним снова можно прикоснуться. Рассмотреть...- Кто на свете всех милее. Местное. Исаковское сохранилась и структура дерева. Зеркало по старинной технологии. Минус 10 лет все, кто посмотрится - фотографируются и омолаживаются.Местные судогодские антиквары помогли найти и атрибуты-раритеты: пудру Маска из 50-х и ту самую "Красную Москву" .- 1922 года выпуска. здесь еще стеклянная закупорочка, превосходно пахнут. По основной версии сделана по основе духов "Букет императрицы", переименованной после 1917 года в Красную Москву.Запах напоминает и Шанель №5. Да-да, французский бренд создан на основе советского аромата, только без 1 ингредиента-гвоздики. Узнаваемы и эти вещи на полках возле печки .- Многие узнают эти вещи...бутылочка молочная, местное. То на чердаке найдено, банка непривычная, но самое главное - полица, мы называем все это уже полка.А это полица уже на современный лад от судогодского мастера. Со старинными бутылками. Счастье- оно же в мелочах- повторяет Галина. С ними в доме мило и уютно.- Какой старый дом без коврика с оленями. Ну нашла этот коврик- не поднялась рука выбросить. Все сошлось - охотничий отдыхательный уголок.Ни одна находка не пропала. Старые обрывки дореволюционной газеты на стене с ять и эръ - для сохранности скоро спрячут под стекло. Вырытые из земли кованые вилы, замки и хозяйский инструмент - тоже стали экспонатами. Местные травы собирают в пучки. Позже они попададут в лимонады по исконной рецептуре советского аптекаря Ламидзе, автора "Байкала" и "Дюшеса". И будут они на основе местной исаковской воды из особого колодца -Шептуна.- Ну мы все знаем колодцы .. несколько колец вниз... но шептуны -Ключик, который выбивается на поверхность земли..вытекает ручьем.- Принято шептуны обкладывать срубом, сруб сгнил и поставили кольца. Почему шептун - потому что шепчет, можно пошептать все воде и она унесет..это все.Ценить и любить малую родину, помнить о корнях и открывать заново историю. Что еще можно почувствовать здесь, в деревенском музее в Исаково ? Ответ у каждого посетителя будет свой. Главное, что дом ожил и вновь приносит радость. Для этого и был когда-то построен.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. "Вести - Владимир"