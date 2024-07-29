Как собственница комнаты в аварийном доме получила новое жильё во Владимире вместо денежной...

Как собственница комнаты в аварийном доме получила новое жильё во Владимире вместо денежной компенсации?Жительница Владимира проживает в многоквартирном доме № 19 по улице Никитская. Постановлением администрации города ещё в 2014 году здание признано аварийным и подлежащим сносу, а срок расселения жильцов определён до 1 июня 2020 года.Расселение проводилось в рамках реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».Собственница комнаты получила от администрации проект соглашения об изъятии комнаты для муниципальных нужд с компенсацией. Но предложенные условия её не устроили.Напомним, что при расселении аварийного дома жильцы имеют право выбора между получением выплаты и предоставлением другого жилого помещения.«По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском о возложении на администрацию города обязанности предоставить заявительнице вместо денежной компенсации благоустроенное жилое помещение взамен признанного аварийным и непригодным для проживания», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Как итог, - требования прокурора удовлетворены судом, жилое помещение женщине предоставлено.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений