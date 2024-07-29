Жители Коврова столкнулись с буйством стихии. В воскресенье сильный ливень затопил город оружейников. Улицы стали похожи на каналы в Венеции. Местами уровень воды закрывал прохожим колени.

Жители Коврова столкнулись с буйством стихии. В воскресенье сильный ливень затопил город оружейников. Улицы стали похожи на каналы в Венеции. Местами уровень воды закрывал прохожим колени. Автомобили оказались наполовину в воде. На этих кадрах водители около торгового центра «Мандарин» пытаются освободить собственную машину из водного плена. Очевидцы выложили кадры в социальные сети. Михаил, очевидец Видел