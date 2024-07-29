Гуляющего по СНТ в Александровском районе медвежонка поймали и посадили в вольер, чтобы потом поселить его там, где он смог бы жить. Дело в том, что медведь, как предполагают специалисты, не

Гуляющего по СНТ в Александровском районе медвежонка поймали и посадили в вольер, чтобы потом поселить его там, где он смог бы жить. Дело в том, что медведь, как предполагают специалисты, не дикий, а потому не сможет жить в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе Госохотинспекции. О медвежонке узнали в начале прошлой недели. Тогда местные жители