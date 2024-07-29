В Коврове была образована комиссия по наведению порядка в ритуальной сфере.

В Коврове была образована комиссия по наведению порядка в ритуальной сфере, но пока она не смогла достичь значимых результатов. Налоговая инспекция подала заявление в Арбитражный суд о банкротстве ООО "Память", а захоронения на старых кладбищах продолжаются. Строительство нового кладбища также затягивается из-за отсутствия подрядчика.Гараж на территории центральной городской больницы, который используется для прощаний с усопшими, вызвал возмущение депутатов ещё в прошлом году. Рекламный баннер похоронной фирмы также раздражал посетителей больницы. Документально эти действия признаны законными, и администрация не может предпринять никаких мер.На территории больницы есть два земельных участка; один принадлежал Заводу имени Дегтярева (ЗиД), а другой – частному лицу. Гараж и земельный участок, использовавшиеся для проведения религиозных обрядов и прощания со скончавшимися родственниками, перешли полностью в частную собственность.