3 и 4 августа в Муроме перекроют движение транспорта на улицах Льва Толстого, Октябрьская, съезд Лакина, Набережная, съезд Воровского, Первомайская, Плеханова, Кожевники, Ямская, Матросова,

3 и 4 августа в Муроме перекроют движение транспорта на улицах Льва Толстого, Октябрьская, съезд Лакина, Набережная, съезд Воровского, Первомайская, Плеханова, Кожевники, Ямская, Матросова, Казанская, Войкова, Ремесленная слобода, Артема, Московская. Ограничение связано с велогонками, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на издание «Муром24». Чемпионат России и всероссийские соревнования по велоспорту «шоссе» (многодневная гонка) в многодневной