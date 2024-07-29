Трагедия произошла возле торгового центра «Крейсер». Как сообщает источник «Шестого канала», молодой человек выпал с 14 этажа из окна своей квартиры. Как нам удалось узнать, инцидент

Трагедия произошла возле торгового центра «Крейсер». Как сообщает источник «Шестого канала», молодой человек выпал с 14 этажа из окна своей квартиры. Как нам удалось узнать, инцидент случился в одном из домов на улице Крайнова. Парень упал примерно в четыре часа ночи 26 июля. В Следкоме проводят проверку. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Яндекс. Карты