Информация об этом следует на сайте госзакупок.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, во Владимире планируется провести ремонт на участке обходной дороги М-7. Компания ООО "ВСК" станет подрядчиком по этому проекту. Представители компании сообщили о начале работ в августе. Общая сумма выделенных на ремонт средств составляет 715 миллионов рублей. Планируется завершить работы к 31 октября 2025 года.Речь идет о конкретном участке от пересечения улиц Лакина и Ставровской до Южного обхода. В рамках ремонта дорожные работы будут включать полное восстановление дорожного покрытия, укрепление обочин, а также восстановление металлических ограждений и дорожных знаков.