Во Владимирскую область поступили вакцины против ВПЧ и для ревакцинации против дифтерии, столбняка...

Во Владимирскую область поступили вакцины против ВПЧ и для ревакцинации против дифтерии, столбняка и коклюшаВакцина от ВПЧ получена в количестве 500 доз и направлена на иммунизацию детей в возрасте от 9 до 14 лет.Комбинированная вакцина для ревакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша пришла в количестве 1 000 доз и предназначена для детей 6-7 лет перед началом нового учебного года.Также получено 1000 доз одновалентной коревой вакцины.Привиться могут и дети, и взрослые по эпидпоказаниям, сообщает Минздрав региона.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky