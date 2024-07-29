Чак-чак, перемяч и борьба на кушаках – все, кто не понаслышке знаком с татаро-башкирским народным праздником, сразу рисует в голове картину яркого и колоритного Сабантуя. Площадкой для таких

Чак-чак, перемяч и борьба на кушаках – все, кто не понаслышке знаком с татаро-башкирским народным праздником, сразу рисует в голове картину яркого и колоритного Сабантуя. Площадкой для таких гуляний в воскресенье, 28 июля, стал Загородный парк Владимира. На входе гостей встречали с восточными лакомствами и весёлыми песнями. Празднование Сабантуя на территории Владимира интересно тем, что