Житель Карабаново погиб в выкопанной экскаватором яме
Следователи СК России по Владимирской...
Житель Карабаново погиб в выкопанной экскаватором яме
Следователи СК России по Владимирской области проводят проверку по факту смерти мужчины 1962 года рождения из города Карабаново.
27 июля 2024 года мужчина спустился в выкопанную по его заказу экскаватором яму для осмотра и выравнивания поверхности перед обустройством канализационного колодца. В этот момент произошло обрушение грунта, и он погиб.
Следователем произведен осмотр места происшествия, выполняются опросы лиц и иные проверочные мероприятия.
Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области