Житель Карабаново погиб в выкопанной экскаватором яме Следователи СК России по Владимирской...

Житель Карабаново погиб в выкопанной экскаватором ямеСледователи СК России по Владимирской области проводят проверку по факту смерти мужчины 1962 года рождения из города Карабаново.27 июля 2024 года мужчина спустился в выкопанную по его заказу экскаватором яму для осмотра и выравнивания поверхности перед обустройством канализационного колодца. В этот момент произошло обрушение грунта, и он погиб.Следователем произведен осмотр места происшествия, выполняются опросы лиц и иные проверочные мероприятия.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области