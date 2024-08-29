Бойцы-саперы со Сватовского направления выразили благодарность народному полку Масксети33 Их...

Бойцы-саперы со Сватовского направления выразили благодарность народному полку "Масксети33"Их сети сохранили уже тысячи жизней. Народный полк "Масксети33" каждый день приближает наших бойцов к победе. Свою благодарность активистам прислали бойцы-саперы со Сватовского направления.- Выражаем огромную благодарность девочкам-феечкам, масксети, за предоставленную гуманитарную помощь в виде масксетей. Девчонки, спасибо вам, Боголюбово. Спасибо вам, за ваш труд. Все, что есть, - это сделано руками. На фронте, вне фронта - все идет от ваших рук. Спасибо вам большое, прикрываемся, закрываемся, благодаря вам. Победа будет за нами.Напомним, женщины-волонтеры разрабатывают и создают надежную и незаметную маскировку для людей и техники. Все изделия приближены к стандартам и образцам Минобороны. В регионе сейчас работает 31 пункт плетения. За все время рукам добровольцев изготовлено четыре с половиной тысячи маскировочных сетей, размером три на шесть метров.