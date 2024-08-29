Чем полезна амарантовая мука, и что из нее можно приготовить? Амарант — это однолетнее растение с...

Чем полезна амарантовая мука, и что из нее можно приготовить?Амарант — это однолетнее растение с пышными и яркими соцветиями красного цвета. По форме семена амаранта напоминают киноа, только они меньше, а также похожи на белый мак. У этих семян есть лёгкий вкус, напоминающий орехи, который становится более выраженным при жарке.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказывают: растение было известно ещё древним индейцам Южной и Центральной Америки 8000 лет назад. Оно не только успешно соперничало с бобами и кукурузой, но и применялось в религиозных обрядах, считалось священной пищей. На Руси этот продукт также был известен, но под названием «щирица». Из его муки выпекали хлеб. В современных магазинах можно приобрести как зёрна амаранта, так и готовую муку из него.Амарантовую муку можно употреблять людям, страдающим целиакией — непереносимостью глютена. В её состав входит сквален — биологически активное вещество, которое задерживает старение клеток, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие злокачественных образований.Кроме того, амарантовая мука содержит легкоусвояемый белок с высоким содержанием лизина. Поэтому продукт стоит включить в рацион спортсменам и тем, кто старается увеличить потребление белка.Также амарантовая мука богата витаминами группы B, которые необходимы организму для синтеза энергии, поддержания работы центральной нервной системы и головного мозга, функционирования кровеносной и сердечно-сосудистой систем. А ещё она содержит целый набор микроэлементов: калий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк и некоторые другие.Амарантовую муку можно использовать для приготовления различных блюд. Она обладает низкой калорийностью, поэтому полезна при снижении веса — клетчатка в её составе способствует насыщению, утоляет чувство голода и улучшает пищеварение.Из амарантовой муки получаются вкусные блины, оладьи, кексы и хлеб. Однако не стоит добавлять слишком много такой муки, иначе выпечка получится плотной и тяжёлой. Лучше смешивать её с другими видами муки, например, с миндальной или ржаной.Также продукт подойдёт для панировки — из него можно сделать пельмени или домашнюю лапшу. Кроме того, амарантовая мука может работать как загуститель для супов и соусов.Вкусный смузи тоже можно приготовить из амарантовой муки. Для этого нужно взять одну столовую ложку муки, смешать со стаканом молока, нагреть до первой стадии закипания, остудить и взбить в блендере с любыми ягодами или фруктами.Приготовьте на завтрак сырники из амарантовой муки. Для этого смешайте пачку творога с 3–4 ложками муки (количество может варьироваться в зависимости от того, какую плотность вы хотите получить). Добавьте яйцо или размятый банан, который тоже хорошо свяжет ингредиенты, немного сахара и выпекайте в духовке 20–25 минут при 160 градусах.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений