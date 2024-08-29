Энергетики опубликовали список крупных должников среди управляющих компаний Владимирской...

Энергетики опубликовали список крупных должников среди управляющих компаний Владимирской областиКомпания «Энергосбыт Волга» назвала крупных должников среди управляющих компаний Владимирской области. В список вошли 25 организаций-исполнителей коммунальных услуг с задолженностью за электроэнергию более 50 тысяч рублей. На 20 августа 2024 года их совокупный долг превысил 38,7 млн рублей. Большая часть – почти 27,9 млн рублей – это общая сумма задолженности десяти управляющих компаний Александровского района.Отметим, что наличие у управляющей компании признанной ею или подтверждённой вступившим в силу судебным актом задолженности за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований. При повторном нарушении из-под управления УК, ТСЖ, ЖСК могут быть выведены дома, где были зафиксированы нарушения, или сразу все дома.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро оплатить счета клиенты-юридические лица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky