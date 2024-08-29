Владимир вошел в период масштабных преобразований. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. По словам Александров Авдеева, в областном центре в ближайшие годы планируется

Владимир вошел в период масштабных преобразований. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. По словам Александров Авдеева, в областном центре в ближайшие годы планируется заняться обновлением элементов благоустройства, заменить тротуарную плитку, а также реализовать ряд проектов. Всего на эти цели потребуется несколько миллиардов рублей. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Владимир вступает, надеюсь, если без форс-мажоров