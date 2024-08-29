Строительство до сих пор продолжается.

Аквапарк в Суздале планируют открыть к концу 2024 года. Об этом сообщили 29 августа представители ГТК «Суздаль».Снова аквапарк в Суздале не открылся в ранее зафиксированные сроки. Напомним, что на этапе начала строительства открытие было намечено на конец 2023 года. Однако в ноябре того же года руководство ГТК «Суздаль», осуществляющего строительство аквапарка, отметило, что не успевают в связи с трудностями, возникающими с поставками импортного оборудования.