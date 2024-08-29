Начало учебного года под угрозой: конфликт учредителей Суздальской православной гимназии...

"Начало учебного года под угрозой": конфликт учредителей Суздальской православной гимназии продолжаетсяУчащиеся Суздальской православной гимназии могут пропустить начало учебного года. Причина - затянувшийся конфликт между учредителями учебного заведения - епархией и общественной организацией. Чего добиваются священники, что думают родители гимназистов, и какова позиция губернатора? Подробности у Александра СыпченкоАвгуст 2024-го, камеры видеонаблюдения Суздальской православной гимназии фиксируют интересную картину. Молодой батюшка снимает с себя крест, рясу и подрясник и в одной майке лезет в окно первого этажа. Затем - на посту охраны - открывает входную дверь. Узнав о ЧП, на место приехал Дмитрий Бутряков.Дмитрий Бутряков, член общественной организации "Родители, педагоги и православная общественность - за русскую, традиционную, нравственную школу":- Мне звонит Нина Владимировна и говорит, что только что позвонили с вневедомственной охраны и сообщили, что в здание было совершено несанкционированное проникновение, по сути - взлом.Позже выяснилось, что на видео попали представители епархии, которые хотели продемонстрировать комиссии Роспотребнадзора готовность здания к началу учебного года.Оказалось, что в июне этого года Владимирской митрополия в одностороннем порядке расторгла с прежним руководством гимназии договор аренды здания и учредила там новое частное образовательное учреждение "Суздальскую православную гимназию Александра Васильевича Суворова". Ее возглавил священник Владимир Торгов.Владимир Торгов, священник Владимирской митрополии:- Если Вы восстали против церкви, против владыки, архиерея правящего, то, соответственно, это уже не православная гимназия, лучше сказать - антиправославная, было бы правильнее.Директор "старой" гимназии Нина Аникина (она на этой должности больше 20 лет), в свою очередь, не признает новую организацию и обвиняет епархию в "рейдерском захвате".Нина Аникина, директор "Суздальской православной гимназии":- Любая организация влечет за собой смену лицензии, аккредитации и всего прочего, поэтому вот так в одночасье, как планирует епархиальное управление, за одну неделю перед началом учебного года, что-то поменять и изменить, ну, невозможно физически - как бы им этого не хотелось.На днях в суздальском храме (через дорогу от гимназии) священники провели собрание родителей и педагогов, чтобы (цитата): "донести до них правдивую информацию о происходящем". Правда, встреча проходила в закрытом режиме. Попасть внутрь не смогла даже съемочная группа Вестей.- Хотя бы объясните причину, по которой Вы нас не пускаете?- Имею право, мой объект.Вышедшие из церкви приглашенные были более разговорчивы. И многим реформы и принципиальный подход Владимирской епархии - мягко говоря, не по душе.Таисия Карелина, преподаватель "Суздальской православной гимназии":- Я работаю в старой гимназии 11 лет, и я не вижу никаких причин для ее закрытия. Гимназия очень успешная и дает такое образование, которое сейчас дают единицы гимназий.Людмила Попова, бабушка ученицы "Суздальской православной гимназии":- Нина Владимировна - она всей душой. Это благодаря ей у нас постоянно ремонт школы. Не епархия дает денежки, а спонсоров находит. Людей, которые нам помогают материально.За непослушание Епархиальный совет Владимирской епархии уже отлучил от церковного общения директора гимназии Нину Аникину и Юлию Бутрякову - председателя общественной организации "Родители, педагоги и православная общественность - за русскую, традиционную, нравственную школу". Священники ждут, что женщины покаются в грехах и...отойдут в сторону.Стефан, епископ Ковровский, викарий Владимирской митрополии:- В русской православной церкви это вообще не принято, когда 2 руководителя руководят одним и тем же процессом. Все должно быть приведено к единоначалию и закончить какие-то настроения, которые на сегодняшний день существуют вокруг гимназии.За помощью общественники обратились к губернатору Владимирской области Александру Авдееву. Они просят сохранить православную гимназию, которая, по их мнению, находится под угрозой закрытия. Свою позицию глава региона обозначил на встрече с журналистами.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Если я увижу, что проблема будет именно для детей, да, мы вмешаемся, но если выступать на стороне учредителя, директора, соучредителя, - то я не считаю это правильным.На кону судьба, как минимум, 160 воспитанников, которым со дня на день предстоит вернуться к учебе или впервые сесть за парты. Перемирия не предвидится. Стороны выясняют отношения в суде.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».