Начало учебного года под угрозой: конфликт учредителей Суздальской православной гимназии...
"Начало учебного года под угрозой": конфликт учредителей Суздальской православной гимназии продолжается
Учащиеся Суздальской православной гимназии могут пропустить начало учебного года. Причина - затянувшийся конфликт между учредителями учебного заведения - епархией и общественной организацией. Чего добиваются священники, что думают родители гимназистов, и какова позиция губернатора? Подробности у Александра Сыпченко
Август 2024-го, камеры видеонаблюдения Суздальской православной гимназии фиксируют интересную картину. Молодой батюшка снимает с себя крест, рясу и подрясник и в одной майке лезет в окно первого этажа. Затем - на посту охраны - открывает входную дверь. Узнав о ЧП, на место приехал Дмитрий Бутряков.
Дмитрий Бутряков, член общественной организации "Родители, педагоги и православная общественность - за русскую, традиционную, нравственную школу":
- Мне звонит Нина Владимировна и говорит, что только что позвонили с вневедомственной охраны и сообщили, что в здание было совершено несанкционированное проникновение, по сути - взлом.
Позже выяснилось, что на видео попали представители епархии, которые хотели продемонстрировать комиссии Роспотребнадзора готовность здания к началу учебного года.
Оказалось, что в июне этого года Владимирской митрополия в одностороннем порядке расторгла с прежним руководством гимназии договор аренды здания и учредила там новое частное образовательное учреждение "Суздальскую православную гимназию Александра Васильевича Суворова". Ее возглавил священник Владимир Торгов.
Владимир Торгов, священник Владимирской митрополии:
- Если Вы восстали против церкви, против владыки, архиерея правящего, то, соответственно, это уже не православная гимназия, лучше сказать - антиправославная, было бы правильнее.
Директор "старой" гимназии Нина Аникина (она на этой должности больше 20 лет), в свою очередь, не признает новую организацию и обвиняет епархию в "рейдерском захвате".
Нина Аникина, директор "Суздальской православной гимназии":
- Любая организация влечет за собой смену лицензии, аккредитации и всего прочего, поэтому вот так в одночасье, как планирует епархиальное управление, за одну неделю перед началом учебного года, что-то поменять и изменить, ну, невозможно физически - как бы им этого не хотелось.
На днях в суздальском храме (через дорогу от гимназии) священники провели собрание родителей и педагогов, чтобы (цитата): "донести до них правдивую информацию о происходящем". Правда, встреча проходила в закрытом режиме. Попасть внутрь не смогла даже съемочная группа Вестей.
- Хотя бы объясните причину, по которой Вы нас не пускаете?
- Имею право, мой объект.
Вышедшие из церкви приглашенные были более разговорчивы. И многим реформы и принципиальный подход Владимирской епархии - мягко говоря, не по душе.
Таисия Карелина, преподаватель "Суздальской православной гимназии":
- Я работаю в старой гимназии 11 лет, и я не вижу никаких причин для ее закрытия. Гимназия очень успешная и дает такое образование, которое сейчас дают единицы гимназий.
Людмила Попова, бабушка ученицы "Суздальской православной гимназии":
- Нина Владимировна - она всей душой. Это благодаря ей у нас постоянно ремонт школы. Не епархия дает денежки, а спонсоров находит. Людей, которые нам помогают материально.
За непослушание Епархиальный совет Владимирской епархии уже отлучил от церковного общения директора гимназии Нину Аникину и Юлию Бутрякову - председателя общественной организации "Родители, педагоги и православная общественность - за русскую, традиционную, нравственную школу". Священники ждут, что женщины покаются в грехах и...отойдут в сторону.
Стефан, епископ Ковровский, викарий Владимирской митрополии:
- В русской православной церкви это вообще не принято, когда 2 руководителя руководят одним и тем же процессом. Все должно быть приведено к единоначалию и закончить какие-то настроения, которые на сегодняшний день существуют вокруг гимназии.
За помощью общественники обратились к губернатору Владимирской области Александру Авдееву. Они просят сохранить православную гимназию, которая, по их мнению, находится под угрозой закрытия. Свою позицию глава региона обозначил на встрече с журналистами.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Если я увижу, что проблема будет именно для детей, да, мы вмешаемся, но если выступать на стороне учредителя, директора, соучредителя, - то я не считаю это правильным.
На кону судьба, как минимум, 160 воспитанников, которым со дня на день предстоит вернуться к учебе или впервые сесть за парты. Перемирия не предвидится. Стороны выясняют отношения в суде.
Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».