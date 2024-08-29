Смотрите Вести в 14:30: страсти вокруг Суздальской православной гимназии накаляются. Чего...

Смотрите "Вести" в 14:30: страсти вокруг Суздальской православной гимназии накаляются. Чего добивается епархия?Раскол- Страсти вокруг Суздальской православной гимназии накаляются. Чего добивается епархия? И почему директор называет происходящее "рейдерским захватом"?Авдеев. О важном- Аэропорт, вокзал, выборы. Итоги шестой большой пресс-конференции губернатора Александра Авдеева.Царское это дело- В гости к государю. Музею-заповеднику Александровская слобода - 105 лет…Как туристов погружают в атмосферу средневековья?