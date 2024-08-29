Смотрите Вести в 14:30: страсти вокруг Суздальской православной гимназии накаляются. Чего...
Смотрите "Вести" в 14:30: страсти вокруг Суздальской православной гимназии накаляются. Чего добивается епархия?
Раскол
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Авдеев. О важном
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Царское это дело
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