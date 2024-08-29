В центре Владимира из-за съемок фильма временно ограничат движение транспорта Администрация города...

В центре Владимира из-за съемок фильма временно ограничат движение транспортаАдминистрация города Владимира сообщает, что 28 августа 2024 года с 14.00 до 19.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Девическая на участке от ул. 1-я Никольская до ул. 2-я Никольская.Автотранспорт будет направлен в объезд по ул. Гагарина, Никитская.Причина ограничения движения - съёмки фильма, однако что именно за картину будут снимать, не уточняется.В администрации напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото: администрация города Владимира