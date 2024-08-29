700 метров Транспортной улицы отремонтировали в Гусь-Хрустальном. Эта улица – одна из главных в городе, отметили в пресс-службе правительства. Дорожники поменяли асфальт, обустроили

700 метров Транспортной улицы отремонтировали в Гусь-Хрустальном. Эта улица – одна из главных в городе, отметили в пресс-службе правительства. Дорожники поменяли асфальт, обустроили автобусные остановки. Это важно, поскольку с этой улицы на общественном транспорте можно добраться до школ №4 и 5, а также до общежития Гусь-Хрустального колледжа. Кроме того, Транспортная ведет из центра Гусь-Хрустального к