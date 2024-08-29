Стаю краснокнижных серых журавлей смог снять на видео охотничий инспектор. Ему удалось встретить редких птиц 27 августа неподалеку от поселка Южный Меленковского района. В Госохотинспекции

Стаю краснокнижных серых журавлей смог снять на видео охотничий инспектор. Ему удалось встретить редких птиц 27 августа неподалеку от поселка Южный Меленковского района. В Госохотинспекции отметили, что запечатлеть серых журавлей – большая удача. Серого журавля можно назвать крупной птицей –размах их крыльев может достигать двух метров. Интересно, что эти птицы выбирают себе пару на всю