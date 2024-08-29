Прокуратура встала на встала на защиту прав семьи с несовершеннолетним ребёнком, которая проживает в селе Ликино Судогодского района.

Прокуратура встала на встала на защиту прав семьи с несовершеннолетним ребёнком, которая проживает в селе Ликино Судогодского района.Как сообщила регионального ведомства, в ходе проверки было установлено, что семья обитает в квартире, предоставленной по договору социального найма. Меж тем администрация Судогодского района приняла решение отключить этот дом от центрального отопления, что и было сделано 5 сентября 2022 года.«Женщина неоднократно обращалась в администрацию сельского поселения, указывая, что в квартире отсутствует централизованное отопление, индивидуальный источник теплоснабжения (печь) находится в неисправном состоянии», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.В орган местного самоуправления было внесено представление об устранении нарушений.