Житель Мурома решил подзаработать, а в итоге отправится в колонию. В ноябре прошлого года осужденный списался в Телеграме с неустановленным лицом и согласился распространять наркотики за

Житель Мурома решил подзаработать, а в итоге отправится в колонию. В ноябре прошлого года осужденный списался в Телеграме с неустановленным лицом и согласился распространять наркотики за деньги. Днем 11 декабря 2023 года закладчик на такси поехал забирать оптовую партию запрещенных веществ во Владимире. Распространять наркотики он должен был в Суздале. Там он спрятал в разные