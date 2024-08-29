Ветеран областного телевидения, бывший председатель ГТРК Владимир - Михаил Матюшкин отмечает...

Ветеран областного телевидения, бывший председатель ГТРК "Владимир" - Михаил Матюшкин отмечает 75-летиеМы присоединяемся к поздравлениям. С его именем связано развитие нашей теле-радиокомпаниии в двухтысячных годах.Михаил Александрович - уроженец Мурома. Работал инженером-конструктором на Муромском заводе радиоизмерительных приборов, был помощником губернатора региона. Сейчас Матюшкин занимается художественной ковкой, реставрацией музейных экспонатов.