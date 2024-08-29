Владимир с дружеским визитом посетила делегация из Республики Беларусь Одной из целей рабочей...

Владимир с дружеским визитом посетила делегация из Республики БеларусьОдной из целей рабочей поездки было знакомство с производственными площадками областного центра. Участники встречи посетили завод по производству пеностекла.Павел Соломахин - руководитель предприятия:- Наше производство - это уникальный завод, который не имеет аналогов в нашей стране . Есть у нас, конечно, и конкуренты, но чтобы было понятнее, - есть заводы в России, их всего два. У них шифта засыпается, грубо говоря, в формочки лопатами. У нас все автоматизированно, у нас своя линия, которая, в принципе, не затрагивает никакой ручной труд, то есть - везде роботы.В месяц завод перерабатывает около 900 тон стеклобоя. В сутки выпуская почти 3 тысячи заготовок - брутто блоков, из которых получаются готовые изделия.Пеностекло используется как теплоизоляция в нефтегазовом секторе. Поставки продукции идут не только по всей России, но и в страны СНГ. Со следующего года здесь начнется строительство новой площадки и линии, которая позволит сделать производство практически безотходным.Илья Букалов - заместитель главы г.Владимир:- Мы обсудили в результате визита возможности сотрудничества между Республикой и предприятиями города Владимира, ознакомившись со спецификой самого производства. Подведем итоги, обязательно обсудим за круглым столом. Какие-то определим реперные точки дальнейших взаимоотношений.