Ожидается до +29 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода будет во Владимире в сентябре в 2024 года.Первый месяц осени начнется с жары. В воскресенье ожидается до +29 градусов. До какого числа продержится аномальное тепло? Подробный прогноз — в материале .«БОльшая часть Европейской России останется под защитой солнечного очага высокого давления», — указали в центре «Фобос».В первую неделю сентября во Владимире будет от +22 до +28 градусов тепла. Самым жарким днем станет 2 сентября. На Солнце термометры покажут до +30 градусов. Дождей не ожидается вплоть до 15-го числа. Температурные показатели сопоставимы с июльской нормой.Во второй декаде сентября синоптики прогнозируют от +18 до +22 градусов. По ночам температура воздуха не будет опускаться ниже +12. Похоже, владимирцы пока могут не доставать из шкафов верхнюю одежду.Похолодание в сентябре-2024 ожидается с 18-го числа. В регионе резко похолодает до +9. 21 и 22 сентября вернется солнечная погода. Будет до +12. В конце месяца сохранится аналогичный температурный режим.Дожди ожидаются 12, 17, 18, 19 и 27 сентября. Синоптики прогнозируют 13 ясных дней и 12 дней с переменной облачностью. За месяц может выпасть три миллиметра осадков, что составляет 1% от годовой нормы.Прогноз носит предварительный характер, он основан на анализе метеданных за прошлые года.