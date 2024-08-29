Вечером 27 августа в одной из квартир дома 1-б на улице Энергетиков во Владимире обрушилась часть чердачного перекрытия.

Вечером 27 августа в одной из квартир дома 1-б на улице Энергетиков во Владимире обрушилась часть чердачного перекрытия. Об этом рассказала горадминистрации.На место происшествия прибыли представители мэрии, управляющей компании и коммунальщики. Как отметил начальник управления ЖКХ Сергей Камардаш, необходимо незамедлительно обследовать крышу, балки и перекрытия дома и составить дефектную ведомость.