Во всех муниципалитетах Владимирской области 31 августа завершается купальный сезон.

Во всех муниципалитетах Владимирской области 31 августа завершается купальный сезон. Уже на следующий день официальные пляжи будут закрыты. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Спасатели сегодня подводят предварительные итоги лета. Так, с 1 июня на водоёмах Владимирской области погибли 38 человек, в том числе двое детей.«Основными обстоятельствами гибели являются: купание в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдение установленных мер безопасности (купание в запрещённых местах), обострение или приступ хронических заболеваний», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.