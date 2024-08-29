Встречная полоса: почему летом риск ДТП возрастает, и как не пополнить печальную статистику...

"Встречная полоса": почему летом риск ДТП возрастает, и как не пополнить печальную статистику ГАИ?На дорогах России происходит все больше аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Лобовое столкновение при таких ДТП почти неизбежно. Как итог - более 15 тысяч смертей ежегодно. Как не пополнить печальную статистику ГАИ, и почему лето самое опасное время для водителей? Об этом в специальном репортаже рассказал Александр Сыпченко.