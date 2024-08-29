Новые работы уличного художника Мишкина украсили Владимир. На этот раз мастер изобразил героев диснеевского мультфильма «Алладин». Так, из резного окна дома на улице Луначарского теперь

Новые работы уличного художника Мишкина украсили Владимир. На этот раз мастер изобразил героев диснеевского мультфильма «Алладин». Так, из резного окна дома на улице Луначарского теперь выглядывает принцесса Жасмин. На кузове, по всей видимости, заброшенного грузовика, Мишкин изобразил Алладина на ковре-самолете. Рядом с главным героем мультфильма – обезьянка Абу, а за подписью художника можно заметить хитро