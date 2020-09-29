По данным Владимирстата за первый квартал 2020 года, 51,4% всех умерших скончались от болезней системы кровообращения.

По данным Владимирстата, в первом квартале 2020 года 51,4% всех умерших во Владимирской области скончались от болезней системы кровообращения. Эта цифра немногим отличается от статистики по прошлому году и другим годам. То есть, заболевания сердечно-сосудистой системы в нашем регионе стоят на первом месте среди причин смертности. Впрочем, такая ситуация по всей России. Даже онкологические заболевания устопуют сердечно-сосудистым. И в XXI веке от этих заболеваний умирают не только люди в возрасте, но и молодые. Основная причина смертности от болезней системы кровообращения - ишемия, ИБС.В 2019 году болезни системы кровообращения унесли жизни 10 829 человек. В том году ИБС стала причиной смерти 6333 человек.Лучший способ защитить себя - профилактика, все то, что твердят нам врачи с детства - правильный образ жизни: физическая нагрузка по силам, питание без излиществ, соевременные профилактические обследования, ведь болезнь гораздо легче предупредить, чем лечить.