Капремонт фасада культового дома затянулся.

Капремонт фасада культового дома затянулся. В нем когда-то жили заслуженный тренер России Николай Толкачёв и его прославленный воспитанник-олимпийский чемпион по гимнастике Николай Андрианов. Когда жильцы Большой Нижегородской, 32 смогут спокойно жить в своих квартирах, а не как на строительной площадке?Невозможно выйти из подъезда, жалуется Любовь Толкачёва- вдова заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва. Того, кто подарил миру Олимпийского чемпиона Николая Андрианова. Который тоже жил в этом доме. Кстати, горожане так его и называют - "андриановским".Любовь Толкачёва, заслуженный тренер России, вдова заслуженного тренера России Толкачёва Н.Г.: "Мне кажется, он затянулся. Затянулся вот эти мелкими работами, которые должны быть предусмотрены заранее. Основное сделано, а мелочи или по ходу сделать, как вот стены делали, их отделывали, потом отбеливали".- Раньше делали настилы такие, узенькие. Идешь, как бычок.Марафоном с препятствиями называет Ирина Французова выход из дома. А что делать мамочкам с колясками и пожилым людям?Ирина Французова, жительница д.32 по Б.Нижегородской: "Лето заканчивается, и по-прежнему, у нас леса, и все не докрашено, и разбиты все ступеньки. Хорошо, что хотя бы у нас козырёк сделали над подъездом, а так все очень тяжело. Вот сейчас, видите ступеньки? Их уже, наверное, в третий раз зашивают, якобы будут сейчас заливать, но идут месяцы, и у нас ничего?!"Первая очередь капремонта фасада началась в прошлом году. Его ведет компания "Спецстройгарант" из Собинки. Воевать со строителями приходится председателю совета дома Евгении Романовой.Евгения Романова, председатель совета д.32 по ул. Б.Нижегородская: "Изначально это был ремонт фасада. По проекту не был предусмотрен ремонт балконов, замена балконных плит. Потом часть жильцов, у которых есть балконы, попросило внести изменения в проект, и в связи с этим, производилась замена балконных плит. Балконные плиты были заменены на 18 из 21 балкона в прошлом году, но при этом капремонт не был закончен. Была сделана только часть фасада, и люди зимовали с балконами, которые не были покрыты гидроизоляцией".Анна - одна из тех, кто пострадал от бездействия строителей. У нее двое детей. Одному 2, другому 5 лет. Весь год вся семья жила в страхе: балконная дверь вела в никуда.Анна Шульц, жительница д.32 по ул. Б.Нижегородская: "Вот нам поставили плиту - и всё! Вот с таким ремонтом мы живем целый год. Балконы в таком состоянии. То есть, мы не можем ни выйти, ни повесить бельё!"Оказалось, что проектная документация была сделана с большими недочетами. Плюс жильцы просили внести изменения в проект. А это время. Потом коронавирус внес коррективы в работы. Да и дом старый - за что ни возьмешься, везде требуются дополнительные работы, оправдываются строители.Алексей Субботин, руководитель ООО УК "Спецстройгарант" : "В проекте предусматривался ремонт штукатурки и покраска по старой, то есть когда мы уже вышли на место и стали более детально изучать структуру и состояние фасада, он был в жутком состоянии. Если бы мы, наверное, покрасили, мы бы, наверное, закончили, но мне было бы как подрядчику стыдно, неприятно за тот объект, который я сдал!"Ситуация с мертвой точки сдвинулась после вмешательства Фонда капитального ремонта. По просьбе жильцов теперь планерки строителей проходят с представителями руководства фонда и совета дома. Еженедельно.Владимир Новиков, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области: "Сам выезжал лично на этот объект. С подрядчиком были проведены переговоры. Поставлены жесткие условия. До конца года объект должен быть сдан и выполнен в полном объёме. Все для этого есть. Слава Богу, погода тоже есть. Сейчас фасад выполнен уже на 90%. В общем в группе работы по дому выполнены на 85%".И еще один важный момент связан с окончанием ремонта. На андриановском доме должны установить мемориальные доски в память о прославленных тренере и его ученике. Вопрос - когда же он завершится?Вера Куликова, Илья Хлудов, Дмитрий Лизунов"Вести-Владимир"