В департаменте образования ответили, собираются ли во Владимирской области вводить внеплановые каникулы, связанные с коронавирусом. Напомним, московских школьников Собянин отправил

В департаменте образования ответили, собираются ли во Владимирской области вводить внеплановые каникулы, связанные с коронавирусом. Напомним, московских школьников Собянин отправил отдыхать сразу на две недели, начиная с 5 октября. Причиной такого решения стали ОРВИ и коронавирус. И хотя Владимирская область граничит со столичным регионом, в департаменте образования дали понять, что о внеплановых каникулах во владимирских