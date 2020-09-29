Выходят за пределы тишины. В конце сентября отмечается Международный день глухих. В нашей области живёт около 2 тысяч глухих и слабослышащих. Ангелина Ладошкина приехала во Владимир из

Выходят за пределы тишины. В конце сентября отмечается Международный день глухих. В нашей области живёт около 2 тысяч глухих и слабослышащих. Ангелина Ладошкина приехала во Владимир из Нижнего Новгорода учиться. Сначала, рассказывает девушка, боялась переезжать в другой город, думала, что объясняться с окружающими людьми будет сложно. Адаптироваться помогли преподаватели и новые друзья. Ангелина Ладошкина, сурдопереводчик: