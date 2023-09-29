Во Владимирской области пройдет оздоровительная акция, посвященная Всемирному дню сердца Сегодня...

Во Владимирской области пройдет оздоровительная акция, посвященная Всемирному дню сердцаСегодня Всемирный день сердца. По мнению врачей, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем артериальное давление и уровень холестерина.В рамках дня сердца в области пройдет оздоровительная акция "10 тысяч шагов к жизни". Старт будет дан в усадьбе Храповицкого в это воскресенье. Там же можно будет пройти бесплатную консультацию кардиолога. Начало в 11 утра. В программе также лекция "Как сохранить долголетие" и танцевальный флешмоб.