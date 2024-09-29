Об этом рассказал глава районной администрации Игорь Зинин.

В Вязниковском районе установили мемориальную табличку в память о погибшем в зоне спецоперации танкисте.Александр Порфиров отправился «за ленточку» в 2022 году. Он получил смертельное ранение при исполнении служебного долга. Боец скончался 15 сентября 2022 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.Об установке памятной доски у себя в соцсетях сообщил глава районной администрации Игорь Зинин.Александр родился в 1997 году. Ему было 25 лет. Молодой человек прошел срочную службу, а затем заключил контракт с Минобороны РФ.Напомним, что в зоне СВО .