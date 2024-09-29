Одна из организаций Владимирской области продавала другим регионам пиломатериалов хвойных пород из карантинной зоны, которую захватил жук-усач. С апреля по май этого года было продано 9

Одна из организаций Владимирской области продавала другим регионам пиломатериалов хвойных пород из карантинной зоны, которую захватил жук-усач. С апреля по май этого года было продано 9 партий зараженной древесины, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В 2006 году на территории Владимирской области ввели карантинный фитосанитарный режим из-за нашествия разных видов жуков-усачей. Во время размножения эти насекомые могут