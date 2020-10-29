СКБ-банк запустил сервис удаленной идентификации и возможность открытия счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн» для владельцев устройств на базе iOS.

СКБ-банк запустил сервис удаленной идентификации и возможность открытия счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн» для владельцев устройств на базе iOS. Ранее эта функция была доступна только пользователям устройств на базе Android. Банковское приложение интегрировано с программой «Биометрия» компании «Ростелеком», которое позволяет стать клиентом банка не выходя из дома.Любой гражданин, который имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сдал данные в Единую биометрическую систему и успешно прошел удаленную идентификацию, может получить доступ ко всем финансовым услугам банка: открыть счет или вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. После прохождения удаленной биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом СКБ-банка.«Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становиться доступнее», — отметил руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.«С начала пандемии заметно возросло число пользователей Единой биометрической системы, а банки стали активнее выводить сервисы удаленной идентификации клиентов. Сегодня мы наблюдаем значительный рост популярности бесконтактных услуг: за последние полгода по биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года. С помощью биометрии многие услуги, как в финансовой сфере, так и в других отраслях экономики, постепенно станут еще удобнее. Особенно это важно в условиях распространения коронавирусной инфекции — мы стараемся, чтобы наши граждане могли получать услуги, которые раньше требовали личного присутствия, дистанционно и безопасно», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.СКБ-банк подключился к Единой биометрической системе, оператором которой выступает «Ростелеком», с момента ее запуска в июне 2018 года. Сегодня зарегистрировать биометрию можно во всех подразделениях банка или свыше 13,5 тысячах других отделений банков по всей России.* * *ПАО «СКБ-банк» — один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России. В ноябре 2020 года СКБ-банк отметит свое 30-летие. С 2004 года СКБ-банк — участник государственной системы страхования вкладов. Входит в Ассоциацию ФинТех. СКБ-банк сегодня — центр банковской группы, в состав которой входит несколько дочерних компаний: приобретенный в 2016 году калужский «Газэнергобанк», ИТ-компания SKB-Lab, микрокредитная компания «СКБ-финанс» и платформа «Делобанк». Акционер банковской группы — Группа Синара — это 45 предприятий и 35 тыс. человек, работающих практически на всей территории страны: от Калининграда до Сахалина.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.