Нерадивую собственницу уже несколько раз штрафовали за ненадлежащее использование участка.

Жительницу Владимира обязали прополоть 160 гектаров земель сельхозназначения в Вязниковском районе. Инспекторы Россельхознадзора выявили, что участок зарос деревьями, кустарниками и сорняками.На первый раз она получила штраф 20 000 рублей и предписание об устранении нарушений. Не устранила. После этого хозяйку штрафовали ещё дважды – на 10 000 и 15 000 рублей.Поняв, что собственница игнорирует требования ведомства Россельхознадзор Владимирской области подал иск в суд. Фемида постановила очистить территорию и ввести землю в сельхозоборот. Срок исполнения решения – три месяца.