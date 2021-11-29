В настоящее время волонтёры помогают священнослужителям в благоустройстве помещений.

В помещениях бывшего Худграфа расположился молодёжно-спортивный центр владимирской семинарии, иконописная мастерская и отдел по социальному служению Владимирской епархии. В 2020 году здание на Большой МосковскойВ XVIII-XIX веках здесь уже располагались общежития Владимирской духовной семинарии. После революции, с 1922 года и вплоть почти до распада СССР место несколько раз перепрофилировали под различные образовательные учреждения.С 1988 года в трёхэтажке базировался художественно-графический факультет Владимирского пединститута. В последнее время здание называли девятым корпусом ВлГУ.В 2010 году церковь заявила о желании вернуть худграф себе. В 2019 дизайнеров и учителей ИЗО перевели в 10-ый корпус Владимирского госуниверситета. В 2020 его передали РПЦ.В Епархии уточнили, что на первых двух этажах объекта культурного наследия будут проходить встречи с владимирцами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также занятия и лекции.Часть помещений отдадут воспитанникам владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии для занятий спортом. В иконописной мастерской художники будут реставрировать и писать иконы.В настоящее время волонтёры помогают священнослужителям в благоустройстве помещений.