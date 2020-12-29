Они куплены в домах Мурома, Александровского, Вязниковского, Ковровского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Суздальского районов.

В 2020 году при поддержке администрации Владимирской области для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобретены 184 квартиры. Они куплены в новостройках Мурома, Александровского, Вязниковского, Ковровского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Суздальского районов. Таким образом, муниципальный жилищный фонд увеличен на 8 тысяч квадратных метров.Семьи, стоящие на учёте, получат ключи от новых квартир в начале 2021 года.С 2014 года в регионе построено уже более 70 социальных жилых домов. Недвижимость получили 1360 жителей.