Выявлено 16 различных нарушений ПДД, допущенных автолюбителями.

29 января дорожные полицейские провели рейдовое мероприятие, в ходе которого выявили 16 различных нарушений ПДД, допущенных автолюбителями.Четыре нарушения связаны с управлением транспортным средством без тахографа, (ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ), такое же количество нарушений связаны с правилами применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ). Три водителя управляли транспортными средствами, имеющими неисправности (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).Также водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по ст. 12.20 КоАП РФ за нарушения правил пользования внешними световыми приборами, управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, невыполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей автогражданской ответственности и нарушение предусмотренного страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями (1 ст. 12.37 КоАП РФ.Со всеми водителями проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.