Проводится проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского Следкома Артёму Кулакову доложить о проблемах со скорой помощью в посёлке Вольгинский. Ранее о ликвидации отделения неотложки, из-за которого 5000 человек остались без экстренной медпомощи.«Тема была поднята в эфире одного из телеканалов. Ближайшая станция расположена в 30 километрах в Петушках. Ждать медиков приходится минимум два часа. Одна из жительниц пожаловалась, что из-за несвоевременности оказания медпомощи у неё скончался муж. Проводится проверка», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ.