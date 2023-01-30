Миронов пережил страшное.

Миронов пережил страшное.На Первом канале выходит в эфир психологический триллер "Пробуждение", снятый по одноименной ленте NBC 2012 года. Герой картины мечется между двумя реальностями, в одной из которых он потерял супругу, в другой сына. В главной роли снялся российский актер Евгений Миронов, который сразу согласился на этот проект. Для него было важным, что помимо экшена в ленте присутствует яркая и глубокая драматургия сюжета.Его герой – следователь Павел Фролов – пытается преодолеть болезненный разлом судьбы. Аномалия произошла в жизни героя Миронова после кровавой мясорубке в ДТП и попадания в больницу. Эти события разделили его жизнь на до и после. Герой начинает понимать, что важнее семьи и близких людей для него ничего нет, но совместить все вместе он теперь не может. Сериал "Пробуждение" про то, что осознал герой Миронова после случившегося катарсиса.Евгений Миронов в свежем интервью признался, что внутренний мир его героя близок ему самому. Он также разделяет семейные ценности и считает их наивысшей целью и смыслом бытия. Перед съемками сериала "Пробуждение" Евгений Миронов для более глубокого погружения в роль много общался со следователями и понял, насколько их работа тесно связана с подобным чувством. Ведь они по долгу службы практически не видят свою семью и приходят домой фактически только поспать.