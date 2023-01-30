Авторы проекта «Чей-то дрон» с помощью искусственного интеллекта представили, как символ города выглядел бы в водном мире, древние времена и реалиях киберпанка.

Золотые Ворота Владимира поместили в альтернативную реальность. Нейросети сгенерировали вид одной из главных достопримечательностей областного центра на основе фото с высоты птичьего полёта.Авторы проекта с помощью искусственного интеллекта представили, как символ города выглядел бы в водном мире, древние времена и реалиях киберпанка.За основу они взяли свои снимки памятника архитектуры, сделанные с дрона, после чего обработали их.«Если что нейросеть не ругайте, она ещё учится», - резюмировали они.