В центре Владимира рейды из серии Ночной город выявили десятки правонарушений. В ночь с минувшей...

В центре Владимира рейды из серии "Ночной город" выявили десятки правонарушений.В ночь с минувшей пятницы на субботу и с субботы на воскресенье рейды "Ночной город" прошли на ул. Большой Московской на участке от Золотых Ворот до Соборной площади, а также на ул. Георгиевской, Спасской, Девической, Гагарина и Никитской, сообщила пресс-служба горадминистрации Владимира.В результате рейдов были выявлены 22 нарушения КоАП, среди которых: распитие спиртных напитков в неустановленном месте, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, мелкое хулиганство. Зафиксировано 40 нарушений правил дорожного движения. В том числе выявлены 4 водителя за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также факты незаконной парковки и тонировки, езда по встречной полосе движения, езда без страховки, неоплата ранее наложенного штрафа.Кроме того, в ходе рейдов были задержаны и доставлены в ГУВД для разбирательства двое граждан с просроченными документами, разрешающими пребывание в России.Также в ходе рейдов было проверено пять точек общественного питания, торгующих алкоголем. В одной из которых алкоголь продали подростку.В рейдах, которые будут продолжаться и далее, сотрудники городского управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией совместно с представителями полиции, ГИБДД, ЧОПов и волонтеровФото пресс-служба горадминистрации Владимира.