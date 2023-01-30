Чиновники опубликовали проект планировки территории, который пройдёт через общественные обсуждения.

Мэрия Владимира предлагает разрешить строительство 8-этажного дома за гостиницей «Заря». Чиновники проект планировки территории, который пройдёт через общественные обсуждения.Площадь новостройки может составить почти три тысячи квадратных метров. Ожидается, что во дворе и на подземной стоянке появится 45 парковочных мест. Владимирцы могут вносить корректировки в течение месяца. Экспозиция и документация доступны в течение двух недель в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте.Добавим, что пожелания также можно оставлять онлайн, перейдя по .