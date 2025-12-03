Во Владимире состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, посвящённое поддержке и признанию тех, кто ежедневно преодолевает трудности и показывает

Во Владимире состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, посвящённое поддержке и признанию тех, кто ежедневно преодолевает трудности и показывает удивительные примеры мужества. По многолетней традиции, на нём отметили активистов общественных организаций и вручили ежегодную премию губернатора. Об этом поделились в облправительстве. Традиционно 3 декабря во Владимире чествовали людей, активно участвующих в защите прав