Одна тестовая лаборатория решила провести испытания микропроцесоров. Для тестов выбрали три процесорa: Intel, AMD и Зеленоградского завода.
Первый тест на работу с целочисельными операциями - Зеленоградец быстрее.
Второй тест на работу с числами с плавающей точкой
- Зеленоградей быстрее.
Третий тест на работу с графикой
- Зеленоградец быстрее.
Все в шоке не могут понять в чем дело. Ну думали думали и решили посмотрень на него под електронным микроскопом. Поставили, подходит один иженер, глянул и бах потерял сознание. Подходит другой - тоже cамоe. Выбрали самого стойкого. Тот глянул, поднимает голову и говорит:
- Так он же ламповый!!!!
еще анекдот!