Почти 2 миллиона штрафа и больше полутора лет колонии за смертельное ДТП. Водителю фуры из Ярославской области, по чьей вине погиб человек, вынесли приговор. Трагедия произошла рядом с

Почти 2 миллиона штрафа и больше полутора лет колонии за смертельное ДТП. Водителю фуры из Ярославской области, по чьей вине погиб человек, вынесли приговор. Трагедия произошла рядом с деревней Аленино Киржачского района 20 июня прошлого года. Как установил суд, водитель большегруза Скания с полуприцепом проехал перекресток на красный свет и влетел во внедорожник. Его водитель