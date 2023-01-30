Почти 2 миллиона штрафа и больше полутора лет колонии за смертельное ДТП. Водителю фуры из Ярославской области, по чьей вине погиб человек, вынесли приговор. Трагедия произошла рядом с
<a href="https://33live.ru/novosti/30-01-2023-voditelya-fury-po-vine-kotorogo-pogib-chelovek-otpravili-v-koloniyu.html" target="_blank">Водителя фуры, по вине которого погиб человек, отправили в колонию</a> - Почти 2 миллиона штрафа и больше полутора лет колонии за смертельное ДТП. Водителю фуры из Ярославской области, по чьей вине погиб человек, вынесли приговор. Трагедия произошла рядом с
[url=https://33live.ru/novosti/30-01-2023-voditelya-fury-po-vine-kotorogo-pogib-chelovek-otpravili-v-koloniyu.html]Водителя фуры, по вине которого погиб человек, отправили в колонию[/url] - Почти 2 миллиона штрафа и больше полутора лет колонии за смертельное ДТП. Водителю фуры из Ярославской области, по чьей вине погиб человек, вынесли приговор. Трагедия произошла рядом с